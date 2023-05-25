В США парень позвал на свадьбу 300 незнакомых миллионеров 3 25.05.2023, 21:23

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Многие прислали подарки.

Житель Далласа Джимми Торн скоро женится, но перед мероприятием решил развлечься. Он разослал множеству богатых людей приглашения на свою свадьбу, сделав вид, что они знакомы. Торжество еще впереди, но подарки уже начали приходить.

По словам Джимми, идею он подсмотрел в Twitter, рассказывает The Sun. Он решил попробовать сделать что-то похожее. Для этого нашел в интернете контакты около 300 миллионеров, живущих в его городе, и разослал им приглашения на свадьбу с текстом: «Хотел бы увидеть вас снова, ведь в прошлый раз было так весело». Расчет был на то, что адресаты решат, что они и Торн действительно знакомы, и хотя бы пришлют подарки.

Так и получилось, пусть ответили далеко не все. Актер Адам Сэндлер прислал парню открытку со своим автографом, спортивный комментатор Эдди Джонсон бытовую технику на $200. Кроме этого, Джимми получил подарочный сертификат на $250 в местный ресторан Mi Cocina. Свадьба должна состояться 4 июня. Возможно, Торна ждут еще сюрпризы, включая и личный визит приглашенных.

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