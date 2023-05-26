В центре российского Краснодара раздались сильные взрывы
- 26.05.2023, 7:41
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Местные жители сообщили об атаке беспилотников.
На юге России, в городе Краснодаре, раздались мощные взрывы, ночью 26 мая. Местные жители сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщают «Апостроф» и РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Baza.
Жители российского Краснодара сообщают о мощных взрывах над городом. Слышали по меньшей мере два «хлопка».
Жительница города отметила, что взрывы прогремели в 4:10 утра, после чего сработали сигнализации, по ее словам сработало ПВО.
Также сообщается о падении обломков на здание «МТС» на улице Морской, расположенной в центре города Краснодар.
Местные жители зафиксировали момент взрыва в центре Краснодара. Они отмечают, что, вероятно, город был атакован беспилотниками.
Взрывы в Краснодаре
По предварительной информации российских СМИ, Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев, между двумя взрывами прошло около 12 минут и по меньшей мере 1 БПЛА был сбит.