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Бойцы РДК вошли в село Гоголевка в Курской области РФ

  • 26.05.2023, 8:33
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Бойцы РДК вошли в село Гоголевка в Курской области РФ

Операции российских добровольцев на территории страны-агрессора продолжаются.

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России» продолжают выполнять свои операции на территории РФ. Так, российские добровольцы побывали вблизи села Гоголевка в Курской области России.

«Новые территории нашей родины приветствуют бойцов РДК! Да, иногда мы заходим шумно и ярко, как было недавно в Белгородской области, но порой обстоятельства требуют и более тихого проникновения», - сообщает РДК в Telegram.

Кроме того, российские добровольцы раскритиковали РФ за расходы на усиление охраны границы, которая на самом деле не является защищенной.

«В любом случае, граница РФ остается совсем «дырявой», несмотря на потраченные миллиарды на ее «укрепление», - отметили добровольцы.

Также в РДК показали фото на фоне дорожного знака с надписью «Гоголевка». Предположительно, это н. п. Гоголевка на границе Сумской и Курской области.

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