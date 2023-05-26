«Неопознанный объект» атаковал военный аэродром с фронтовыми бомбардировщиками РФ 3 26.05.2023, 8:42

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Стали известны подробности взрыва на авиабазе в Ростовской области.

В небе у военного аэродрома в Морозовске Ростовской области РФ взорвался неизвестный объект.

В ночь на 26 мая жители Морозовска (Ростовская область) начали писать в соцсетях о работе ПВО и «неопознанном летающем объекте», сообщает dialog.ua.

Очевидцы считают, что они видели падение самолета. Однако Z-паблики пишут об атаке на военный аэродром, где базируются фронтовые бомбардировщики «Су-24», «Су-24М» и «Су-34». По их данным, беспилотник или ракету сбила система ПВО.

Пропагандисты утверждают, что сначала в небе был уничтожен летательный объект и только после этого раздался громкий взрыв.

ТГ-канал Shot отметил, что, по предварительным данным, разрушений на земле нет.

Информация о пострадавших уточняется. Тем временем губернатор Василий Голубев отчитался, что в районе Морозовска сработала система ПВО, якобы сбита украинская ракета.

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