СМИ: Россияне сбили свой самолет над аэродромом возле Ростова 26.05.2023, 9:30

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Удар был нанесен в месте скопления бомбардировщиков «Су-34», «Су-24» и «Су-24М».

Вчера, 25 мая, около 22:00 в Ростовской области РФ недалеко от военного аэродрома Морозовск система ПВО уничтожила в небе какой-то «объект».

Изначально в РФ говорили о том, что речь идет о ракете, летящей в сторону аэродрома.

Один из военных экспертов обратил внимание на тот факт, что расстояние от линии фронта до места ЧП почти 300 км. Стрелять ВСУ дальнобойными британскими ракетами нет смысла, так как они просто могли бы не долететь, сообщает dialog.ua.

Однако позже ряд российских пабликов выложил кадры, на которых женщина, снимавшая видео, утверждает, что речь идет именно о самолете, а не о ракете. В кадре она жалуется, что не может еще больше приблизить кадры падающего объекта, но она на 100% уверена, что это самолет.

Известно, что на аэродроме Морозовск базируется военная авиация РФ. Речь идет о самолетах «Су-34», «Су-24» и «Су-24М».

Не исключено, что один из этих типов самолетов и пал жертвой собственной системы ПВО.

В тот же день РФ недосчиталась минимум одного самолета «Су-25». В ВСУ сообщают, что на Запорожском направлении был сбит один такой самолет, а второй получил серьезные повреждения, но при этом сумел дотянуть до аэропорта в Мелитополе.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что поздно ночью 25 мая над территорией Ростовской области система ПВО сбила в небе «неизвестный летающий объект». В РФ заверили, что это ракета.

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