Российские Су-34 не смогли попасть по КПП Грайворон с засевшими там бойцами РДК 5 26.05.2023, 11:13

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Все ракеты прошли мимо цели.

В соцсетях появилось видео, демонстрирующее беспомощность российской военной авиации, пытавшейся выбить засевший на КПП Грайворон Русский добровольческий корпус во время его рейда в Белгородской области.

Кадри пари російських бомбардувальників Су-34, які літають на наднизькій відстані та скидають бомби на позиції російського добровольчого корпусу в районі КПП «Грайворон» у Бєлгородській області на початку цього тижня.



ПРОСТО МИМО! https://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/jynmnF0Jwv — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 25, 2023

Как видно на обнародованных кадрах, в результате нескольких заходов Су-34 все бомбы были сброшены мимо здания с бойцами РДК, а несколько из них вообще упали в чистом поле.

При этом все самолеты летели над объектом на сверхмалой высоте, рискую быть сбитыми обыкновенным ПЗРК, что делает этот авианалет еще более нелепым.

Причиной такой «меткости» является то, что из-за дефицита высокоточных боеприпасов ВС РФ используют на своих самолетах устаревшие фугасные бомбы свободного падения.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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