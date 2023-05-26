Нейросеть показала типичных водителей популярных марок автомобилей 3 26.05.2023, 12:08

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Получилось интересно.

Один из пользователей платформы Reddit опубликовал изображения, сгенерированные с помощью нейросети Midjourney. На этих изображениях он попросил искусственный интеллект изобразить, как выглядят типичные водители популярных автомобильных марок, пишет mashyna.com.ua.

Некоторые из них получились действительно реальными, но не обошлось без карикатурных и комических вариантов. В любом случае вы можете самостоятельно оценить, справился ли со своей задачей искусственный интеллект.

Mini

Subaru WRX STI

Ford f150

Toyota Prius

Rolls-Royce

Jeep

Bentley

Ford Mustang

Tesla

Cadillac Escalade

Honda Odyssey

Porsche Cayman

Hummer

Toyota Camry

Еще одна Toyota Camry

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