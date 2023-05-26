Нейросеть показала типичных водителей популярных марок автомобилей

Нейросеть показала типичных водителей популярных марок автомобилей3
- 26.05.2023, 12:08
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Получилось интересно.
Один из пользователей платформы Reddit опубликовал изображения, сгенерированные с помощью нейросети Midjourney. На этих изображениях он попросил искусственный интеллект изобразить, как выглядят типичные водители популярных автомобильных марок, пишет mashyna.com.ua.
Некоторые из них получились действительно реальными, но не обошлось без карикатурных и комических вариантов. В любом случае вы можете самостоятельно оценить, справился ли со своей задачей искусственный интеллект.
Mini
Subaru WRX STI
Ford f150
Toyota Prius
Rolls-Royce
Jeep
Bentley
Ford Mustang
Tesla
Cadillac Escalade
Honda Odyssey
Porsche Cayman
Hummer
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