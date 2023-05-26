Россия ударила ракетами по больнице в Днепре

Россия ударила ракетами по больнице в Днепре3
- 26.05.2023, 12:28
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Погиб один человек, 15 ранены.
В результате ракетного удара российских оккупантов по медучреждению в Днепре погиб один человек, 15 получили ранения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены», - отметил он.
Перед этим глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в результате ракетного удара оккупантов по Днепру было попадание в медучреждение.
Кроме утреннего удара оккупанты били по Днепру и области еще и ночью. Вследствие чего были прилеты в Никопольском районе. А в Днепре разрушениям подверглись жилые дома, сгорели два частных предприятия.