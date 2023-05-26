Россия ударила ракетами по больнице в Днепре 3 26.05.2023, 12:28

2,038

Погиб один человек, 15 ранены.

В результате ракетного удара российских оккупантов по медучреждению в Днепре погиб один человек, 15 получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 15 ранены», - отметил он.

Перед этим глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в результате ракетного удара оккупантов по Днепру было попадание в медучреждение.

Кроме утреннего удара оккупанты били по Днепру и области еще и ночью. Вследствие чего были прилеты в Никопольском районе. А в Днепре разрушениям подверглись жилые дома, сгорели два частных предприятия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».