Беспилотники и партизаны атаковали шесть регионов России 5 26.05.2023, 12:49

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От Белгорода до Санкт-Петербурга

Шесть российских регионов от Белгорода до Санкт-Петербурга оказались под ударами ракет, беспилотников и диверсантов за последние сутки, сообщает The Moscow Times

В Ростовской области вечером 25 мая ракета украинского ракетно-тактического комплекса «Гром» была сбита силами ПВО в районе Морозовска, где находится Морозовский военный аэродром, пишет телеграм-канал Shot. Аэродром расположен примерно в 150 км от границы Луганской области. На нем базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк, входящий в 4-ю Краснознаменную армию Военно-воздушных сил, которая участвует в атаках на Украину.

В Белгородской области в поселке Октябрьский также вечером 25 мая беспилотник сбросил взрывное устройство на здание «Газпрома», сообщает Baza со ссылкой на информированные источники. От взрыва у постройки были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля. Пострадавших нет.

В Брянской области три боевых дрона с разницей в 15 минут атаковали село Стратива Стародубского района, расположенного в 4 км от границы. Около шести вечера 25 мая два беспилотника поочередно сбросили неустановленную взрывчатку в поле, а после этого появился дрон, который нес заряд от РПГ. Его удалось сбить из стрелкового оружия. Боеприпас утилизировали на месте, уточняет Shot. Никто не пострадал.

В Краснодаре в четыре утра 26 мая в центре города прогремел взрыв. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что причины произошедшего выясняются. «В пятиэтажке по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна. В рядом стоящем частном доме повреждена кровля», — сообщил мэр города Евгений Наумов. По данным телеграм-канала Baza, Краснодар атаковали двумя беспилотниками, как минимум один из них был сбит.

В Санкт-Петербурге днем 25 мая на станции «Дачное» на перегоне Боровая — Лигово диверсанты сожгли релейный шкаф, сообщает Shot. Дежурный увидел следы взлома вентиляционных отверстий шкафа и следы гари на оборудовании. На месте преступления найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпаленная упаковка от зубной пасты. Диверсантов пока не нашли.

В Москве неизвестные ночью 26 мая также подожгли релейный шкаф недалеко от станции «Чухлинка» в Восточном округе столицы. Как пишет Baza, в связи с инцидентом правоохранительные органы разыскивают троих человек, которых запомнил очевидец. По его словам, он сначала принял их за железнодорожных работников, но потом увидел пламя. Когда поджигатели заметили его, они убежали в сторону Рязанского проспекта. Ведутся их поиски.

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