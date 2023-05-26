Под Бахмутом погиб основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский 3 26.05.2023, 13:12

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Мирослав Лозовский

Фото: «Радыё Свабода»

Прощание с белорусским добровольцем начнется в Киеве 26 мая в 12:40.

17 мая стало известно, что белорусские добровольцы понесли потери под украинским Бахмутом. Пресс-служба Полка Калиновского сообщила об одном погибшем и четверых пропавших без вести. Позже они сообщили, что все 5 бойцов погибли.

Среди погибших под Бахмутом был основатель «Белого легиона» Мирослав Лозовский, сообщает «Радыё Свабода».

По информации журналистов Мирослав Лозовский погиб в Бахмуте, прикрывая эвакуацию раненых бойцов батальона «Волат» полка Калиновского.

Мирославу Лозовскому было 49 лет.

Он родился в Минске, его отец родом из Слуцка, а мать — с Могилевщины. Окончил Белорусский национальный технический университет.

В 1995 году он вступил в основанное Николаем Статкевичем «Згуртаванне беларускіх вайскоўцаў», в том же году стал одним из создателей «Белого легиона» — военизированной патриотической организации, целью которой была допризывная подготовка молодежи.

Бойцы «Белого легиона» были активными участниками митингов и шествий в 1996—1999 годах. Организация ушла в подполье в начале 2000-х.

Последний раз упоминания о «Белом легионе» появлялись в 2017 году. Тогда Лозовского и бывших руководителей организации задержали по делу о взрыве 3 июля 2008 года, однако вскоре освободили из-под стражи.

В 2013 году Мирослав Лозовский основал книжную серию «Беларусь у войнах», ее целью он называл распространение научно-популярных изданий об истории Беларуси.

Работал инженером, а потом в издательстве «Кнігазбор», которое ликвидировали власти в январе 2023 года.

После протестов 2020 года Мирослав Лозовский переехал в Украину. С началом полномасштабной российской агрессии присоединился к белорусским добровольцам, своего участия в боевых действиях не афишировал.

Прощание с Мирославом Лозовским начнется 26 мая в Киеве в 12:40.

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