Жизни Полины Шарендо-Панасюк угрожает опасность 4 26.05.2023, 13:32

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Полина Шарендо-Панасюк

В знак протеста против пыток политзаключенная отказывается от гражданства Беларуси.

Несколько дней назад к матери Полины Шарендо-Панасюк в очередной раз вернулась врачебная бандероль с необходимыми для Полины врачебными препаратами. Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» уже больше года не получает нужные для функционирования печени медикаменты. Стало известно, что ее этапировали из колонии №24 (Заречье) для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Местонахождение Полины сейчас неизвестно. Об этом сайту Charter97.org рассказал муж политзаключенной Андрей Шарендо.

«На Полину продолжается колоссальное физическое давление, ее фактически постоянно держат в штрафном изоляторе. Только за последние 5 месяцев она провела в ужасных условиях карцера 120 дней, а всего за неполный год пребывания в колонии №24 более 200 дней. И это без учета месяцев, проведенных в ПКТ, где условия не гораздо лучше штрафного изолятора. Полину медленно, но целенаправленно убивают. Организм настолько истощен, что ей уже трудно ходить. Из-за отсутствия солнечного света зрение у Полины сильно испортилось.

Полина понимает, что из нее вытягивают жизнь, пытается сопротивляться. Нужно учитывать, что она женщина, а женщине гораздо труднее уродовать свое тело, как это обычно делают доведенные до предела заключенные. Но оставлять бесконечные издевательства без ответа она не может.

Полина отказывается от белорусского гражданства, она подала официальное обращение. Она отказывается от белорусского паспорта со сталинским гербом на обложке и больше не хочет иметь ничего общего с установившимся в Беларуси оккупационным режимом. Режимом, который уничтожает независимость Беларуси. Режимом, участвующим в оккупационной войне. Режимом, который убивает ее и других политзаключенных в тюрьмах. С момента отказа от гражданства Полина перестает считать себя подвластной любым законам оккупационной власти, отказывается выполнять все требования. Также Полина полностью отказывается подчиняться администрации колонии, суду и другим силовым структурам. Полина подчеркивает, что остается белоруской и патриоткой своей родины — Беларуси, будет до конца жизни бороться за ее свободу. Полина просит международные гуманитарные и правозащитные организации следить за ее судьбой, сделать все возможное для освобождения ее и всех политзаключенных. Также Полина просит независимые СМИ распространить ее обращение об отказе от гражданства оккупационной власти, захватившей Беларусь», — рассказал Андрей Шарендо.

Напомним, Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Две недели назад к ней допустили адвоката. Но адвокат дал подписку о неразглашении. Полина находится в полной изоляции. В колонии у Полины сильно ухудшилось здоровье.

Как сообщал сайт Charter97.org, депутаты Европейского парламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) призвали освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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