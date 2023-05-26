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Песков не смог ответить на вопрос о перемещении ядерного оружия в Беларусь

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  • 26.05.2023, 13:45
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Песков не смог ответить на вопрос о перемещении ядерного оружия в Беларусь
фото: epa

Пресс-секретарь Кремля подставил под сомнение заявление Лукашенко.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что «Беларусь и Россия сталкиваются с внешними угрозами, находятся во враждебном окружении».

«Это все требует от нас дальнейшего развития наших союзнических отношений, укрепления этих отношений, которые подразумевают разные области, в том числе и дальнейшее развитие отношений в военной сфере. Что мы и делаем», – сказал он в ответ на вопрос о переброске ядерного оружия.

Когда у него попытались уточнить, так началось ли перемещение зарядов или нет, он добавил: «Я сказал то, что сказал по этой теме».

Вчера утром министры обороны Беларуси и России подписали документы о порядке и условиях размещения в нашей стране нестратегического ядерного оружия. При этом российский министр Сергей Шойгу подчеркнул, что контроль за ЯО и решение о его применении остается за Москвой.

Позднее Александр Лукашенко в кулуарах саммита ЕАЭС заявил российскому телеканалу, что процесс перемещения ядерного оружия в Беларусь уже начался, но он не знает, доехало оно или нет. Лукашенко пообещал проверить, когда вернется в Минск.

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