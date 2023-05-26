iPhone и Apple Watch научат открывать автомобили 1 26.05.2023, 14:15

Функция бесключевого доступа будет доступна не для всех автомобилей.

Компания Apple предложила большему количеству автомобилей поддержку функции бесключевого доступа. Журналисты обратили внимание, что опцию Car Key, которая позволяет открывать автомобиль с помощью iPhone и Apple Watch, будут поддерживать машины Mercedes-Benz и Lotus. В частности, немецкий автоконцерн реализовал эту возможность для моделей E-класса, выпущенных в последние годы.

«Автомобиль может распознавать нескольких пользователей одновременно, а цифровым ключом от автомобиля могут пользоваться до 16 человек», - отметили в сообщении Mercedes-Benz. Как заметили авторы медиа, функцию бесключевого доступа Car Key уже поддерживают некоторые последние модели BMW, BYD, Genesis, Hyundai и Kia.

Car Key позволяет снимать автомобиль с охраны без физического ключа или брелока, используя смартфон или умные часы Apple. Цифровой ключ сохраняется в приложении Wallet, при желании им можно делиться с другими пользователями. Последние модели iPhone дают возможность пользоваться ключом, даже если смартфон полностью разрядится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».