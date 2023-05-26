СМИ: У «табачного кошелька» Лукашенко начались проблемы с «Табакерками» 6 26.05.2023, 14:50

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Расширение сети резко замедлилось.

В 2023 году компания «Энерго-Оил» семьи бизнесмена Алексея Олексина, которого называют приближенным к Лукашенко, резко замедлила расширение сети «Табакерок». Это следует из данных торгового реестра, сообщает zerkalo.io.

В 2023 году у компании «Энерго-Оил» открылось пять новых «Табакерок»: в Молодечно, Мозыре, Воложине, Краснополье и Климовичах. Как минимум одна новая торговая точка успела закрыться (или перейти под чужое крыло) — это начавший работу в июне киоск в Ивацевичах.

Темп расширения сети «Табакерок» в этом году резко сократился. Для сравнения: в первые пять месяцев прошлого года начали работать не меньше 36 таких торговых точек, а в 2021-м — 56.

Всего у компании насчитывается 2831 действующий киоск. Из открывшихся в прошлом году торговых точек такого формата продолжают работать около 100. Еще 139 работающих «Табакерок» запустились в 2021 году. 701 действующая точка начала работать в 2020-м, еще 774 киоска — с 2019 года. Но самым урожайным оказался 2018-й: сейчас работает 1101 киоск, открывшийся в тот год.

В этом году у компании открылось всего 10 торговых объектов (из действующих на 25 мая). Кроме пяти киосков, это четыре неизолированных торговых объекта и один магазин. Всего же у «Энерго-Оил» зарегистрировано в торговом реестре 3013 торговых объектов, включая один склад, интернет-магазин.

Кому принадлежит компания «Энерго-Оил»

Компания «Энерго-Оил» принадлежит семье Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Александру Лукашенко, находится под санкциями. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» оказалась под санкциями. В пояснении к санкционному списку Олексина называли табачным «кошельком Лукашенко». А в апреле прошлого года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

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