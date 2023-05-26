Поклонницу «Вагнера» проучили в США: история получила продолжение 5 26.05.2023, 15:32

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Теперь гараж россиянки выглядит по-другому.

Скандал с поклонницей ЧВК «Вагнер» в США набирает обороты. Вместо надписей о Бахмуте гараж россиянки теперь в цветах флага Украины.

Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Скандал разразился, когда россиянка, находясь в США, решила выразить свою любовь к зекам-боевикам «Вагнера».

Она не придумала ничего лучшего, чем поблагодаить ЧВК огромной надписью на двери своего гаража: «Бахмут наш. Спасибо, «Вагнер».

Неравнодушные граждане, увидев эту надпись, заставили россиянку ее убрать. Женщина была очень недовольна, но подчинилась. При этом поклоннице захвата чужих территорий почему-то очень не нравилось, когда возмущенные жители заходили на ее придомовую территорию.

«Думаю, Вам в этой стране нет места. Езжайте в Россию, если поддерживаете террористов. В Бахмут езжайте! Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж писать, это надо быть полностью де**илом! Вы фа*исты русские! Зачем его разрушать надо было? Вам мало земли? Сейчас сюда Путина позовете? Количество трупов в Бахмуте не означает, что это Россия», - говорили поклоннице «Вагнера». Женщина в ответ пыталась огрызаться.

Теперь на ее гараже нет надписи о «Вагнере», а также символов Z и V. Неизвестные граждане раскрасили ее гараж и машину в желто-голубые цвета. Ее дом также забрасывают яйцами, выражая недовольство ее позицией.

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