Ученые: Люди впервые оседлали лошадей как минимум 2700 лет назад 26.05.2023, 16:27

Новая находка несколько удревнила историю седла.

Первые попытки приручения диких лошадей начались около 6000 лет назад, но первоначально люди не собирались забираться на этих животных верхом, разводя их ради шкур, мяса и молока. На то, чтобы обнаружить другое полезное свойство лошади — ее способность быстро бегать с всадником на спине, — ушло еще как минимум тысячелетие, пишет Naked science.

Первым элементом конной сбруи стала узда, необходимая для управления животным. Некоторое время первые всадники ездили без седла либо ограничивались подложенными циновками и шкурами для более комфортного сидения. И вот китайские археологи нашли, вероятно, старейшее седло из когда-либо обнаруженных в Янхайских гробницах на севере Китая. Оно лежало в могиле женщины, одетой для верховой езды, и было расположено таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто всадница сидит на нем.

Найденное мягкое седло представляет несколько сшитых вместе подушечек из воловьей кожи, набитых соломой вперемешку с оленьей и верблюжьей шерстью. Оно позволяло комфортнее сидеть на спине лошади, вероятно, облегчая многочасовые путешествия вслед за выпасаемым скотом или во время переезда с места на место. А вот стремян у древнего седла еще не было, так что охотиться, стреляя из лука, с него было не слишком удобно.

Новая находка несколько удревнила историю седла: ранее считалось, что впервые люди оседлали коней где-то между III и V веками до нашей эры, причем сделали это в Средней и Передней Азии. Вероятно, на самом деле первые седла появились в Китае, откуда распространились на запад, где пережили дальнейшие усовершенствования и в конце концов приняли знакомый нам облик.

В исследовании, опубликованном в журнале Archaeological Research in Asia, отмечается, что в Янхайских гробницах обнаружено всего два седла, так что они могли быть предметами роскоши или завезенными диковинками, изготовленными мастерами из других мест. В любом случае янхайские седла по конструкции напоминают более поздние скифские седла, найденные на Алтае, и в общих чертах похожи на мягкие седла, изготавливаемые до сих пор.

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