В Москве госпитализировали главу ЦИК РФ 13 26.05.2023, 17:40

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Элла Памфилова

У Памфиловой пропал голос.

В Москве срочно госпитализирована глава ЦИК РФ Элла Памфилова. У российской чиновницы пропал голос.

По информации Telegram-канала «Базы», она была доставлена в одну из московских больниц 24 мая.

За два дня до этого она обращалась к врачам с сильной болью в горле, но назначенное лечение не помогло и медики приняли решение о ее срочной госпитализации. Сейчас у нее почти полностью пропал голос, однако ее жизни ничего не угрожает.

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