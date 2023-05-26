ВСУ нанесли серию мощных ударов по россиянам

ВСУ нанесли серию мощных ударов по россиянам3
- 26.05.2023, 19:16
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В частности, уничтожены три пункта управления российских войск.
Авиация Сил обороны Украины за 26 мая нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.
Также, как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, два артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель россиян.
Кроме того, отмечается, что российские войска за 26 мая нанесли 18 ракетных ударов (по Киевской и Днепропетровской областях с применением десять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555); применили восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепру; нанесли 60 авиационных ударов; произвели около 34 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.