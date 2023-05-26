За неделю в Беларусь переброшено минимум два эшелона ВС РФ 3 26.05.2023, 19:34

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Иллюстративное фото

Один - из зоны боевых действий.

В Беларусь продолжается переброска эшелонов вооруженных сил РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн». На текущей неделе было зафиксировано прибытие еще двух эшелонов с техникой и личным составом ВС РФ. Оба прибыли в понедельник, 22 мая.

Так, утром 22.05 прибыл состав, который следовал из зоны ведения боевых действий на территории Украины — со станции Волноваха (Донецкая обл, Украина).

Эшелон прибыл на станцию Заслоново (Витебская обл, Беларусь). Количество техники и тип — уточняются, но известно, что была минимум 1 санитарная машина (для перевозки раненых).

Второй эшелон был отправлен с ст. Ельня (Смоленская область, РФ) на ст. Лесная (Брестская обл, Беларусь), куда прибыл во второй половине дня 22 мая. В составе было минимум 20 вагонов. В том числе пассажирские — 5 единиц ( около 250 человек). Платформы — 15-20 единиц (в том числе с Урал-4320 и УАЗ-452).

Разгрузка эшелона прошла 23 мая.

Итого прибыло в Беларусь:

- Техника — минимум 15 единиц включая Урал-4320 и УАЗ-452.

- Личный состав — минимум 250 человек.

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