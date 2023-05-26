В Беларуси продолжают «пропадать» работники 2 26.05.2023, 22:19

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За год «испарились» десятки тысяч человек.

В Беларуси — новый антирекорд по числу занятых в экономике. В апреле их насчитывалось 4 млн 163,8 тыс. человек, сообщает провластный Белстат. Это на 12,1 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

Апрельский показатель по числу занятых в экономике — это антирекорд, таким низким он еще не был. «Зеркало» отмечает, что в марте этот показатель якобы вырос на 3 тысячи человек, а до этого он падал на протяжении четырех месяцев подряд.

За последний год — по сравнению с апрелем 2022-го — число занятых в экономике сократилось на 57 тысяч человек. Год назад насчитывалось 4 млн 230,9 тыс. человек.

Снижение численности занятых, скорее всего, связано с выходом большого числа белорусов на пенсию, а также с увольнениями и сокращениями работников. Свою лепту может также вносить миграция населения.

При этом министр труда Ирина Костевич в апреле заявляла, что «каких-то глобальных, серьезных проблем на рынке труда нет».

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