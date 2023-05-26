Украинская разведка: Российские добровольцы до сих пор находятся на территории Белгородской области 26.05.2023, 22:23

Андрей Юсов заявил о разворачивании движения сопротивления в РФ.

Представители добровольческих подразделений «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России» продолжают находиться на территории Белгородской области Российской Федерации.

Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина.

По словам представителя ГУР Украины, российские добровольцы рассматривают своей задачей освобождение Белгородской области и России в целом от режима российского диктатора Путина.

- Да, известно, есть представители РДК и легиона «Свобода России», есть представители движения сопротивления, которое на самом деле разворачивается... Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока что «Российская Федерация», и их география распространяется, и их количество увеличивается, - отметил Юсов.

Он также отметил, что названия земель и их статусы могут меняться.

«Юридические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая сейчас называется «Российская Федерация» - в нее входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня название такое. Дальше будем видеть», - подытожил представитель ГУР.

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