Профсоюзы мира призвали ввести полную экономическую блокаду режима Лукашенко 1 26.05.2023, 23:48

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От МОТ требуют инициировать 33-ий параграф устава.

Профсоюзные ассоциации мира выпустили совместное заявление, в котором звучит требование к Международной организации труда (МОТ) инициировать 33-й параграф ее устава в отношении режима Лукашенко. Об этом 26 мая написала Международная федерация журналистов, которая является одним из подписантов заявления, сообщает nashaniva.com.

Под этим заявлением подписались более 10 крупных международных организаций, в том числе Международная конфедерация профсоюзов, Международная федерация транспортников, Глобальный союз рабочих-металлистов, Международная федерация журналистов и другие.

Обращение мировых профсоюзов приурочено к июньской конференции труда, на которой будет проходить голосование за введение против Беларуси «33-го параграфа»: исключительных экономических санкций за невыполнение рекомендаций Международной ассоциации труда, что может вылиться в блокировку любого экспорта и фактического установления экономической блокады в отношении страны-нарушительницы прав трудящихся.

Данная мера должна стать ответом за репрессии против белорусских рабочих и Белорусского конгресса демократических профсоюзов, чьи лидеры и активисты были осуждены на лишение свободы за выступления против режима Лукашенко.

«Мировые профсоюзы призывают делегатов предстоящей конференции труда поддержать принятие 33-го параграфа устава МОТ, чтобы положить конец вопиющим нарушениям прав человека и профсоюзных организаций в Беларуси. Профсоюзное движение — это не экстремизм и не преступление. Свобода профсоюзным деятелям Беларуси!» — написано в открытом заявлении Совета мировых профсоюзов.

Напомним, что осенью прошлого года МОТ объявила о намерении инициировать 33-й параграф своего устава против Беларуси. Для окончательного принятия решения в этом июне пройдет голосование, для положительного результата которого должно набраться две трети голосов делегатов.

Такое решение за всю историю принималось только один раз в отношении Мьянмы в 2001 году, когда там произошел государственный переворот.

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