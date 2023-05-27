Венгрии могут запретить председательствовать в ЕС 27.05.2023, 4:00

Депутаты Европарламента подготовили резолюцию.

Через год, в июле 2024 года, Венгрия должна возглавить Совет ЕС на шесть месяцев. Однако Европарламент может запретить этому государству председательствовать в Евросоюзе.

Соответствующий проект резолюции уже поддержали три основных партии Европарламента. А уже в ближайшее время, на следующей неделе, могут принять депутаты Европарламента, сообщает «24 канал».

Из-за нередких нарушений европейского законодательства Венгрию хотят лишить председательства в ЕС на ротационной основе. Так, учитывая несоответствие Венгрии законодательству ЕС, ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества, резолюция «подвергает сомнению, как Венгрия сможет надежно выполнить задачу формирования переговоров по законам ЕС в 2024 году».

Также резолюция обвиняет правительство Фидес (партии Орбана – прим.) в системной коррупции и «осуждает коммуникационные кампании правительства Венгрии против ЕС, которые являются частью стратегии правительства, направленной на устранение внимания от его несоблюдения ценностей, закрепленных в статье 2 Договора о Европейском Союзе».

В связи с этим резолюция призвала правительства Европейского Союза «найти надлежащее решение как можно скорее». Также в ней напоминают, что «Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».