Сбежавшие с фронта в «ЛНР» несколько десятков вооруженных зэков устроили переполох в Ростове 2 27.05.2023, 8:39

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Боевики в гражданской одежде и с чужими документами передвигаются на нескольких автомобилях.

Из оккупированного Лисичанска Луганской области Украины сбежали 39 вооруженных военнослужащих, состоявших в отряде «Шторм Z». Все они — бывшие заключенные, которые отправились воевать по контракту, пишет портал 161 со ссылкой на силовые структуры.

Во время побега был убит военный министерства госбезопасности самопровозглашенной «ЛНР», который пытался остановить дезертиров.

Согласно ориентировке, вооруженные зэки передвигаются на нескольких автомобилях, могут быть в гражданской одежде и с чужими документами.

Полицейские Ростовской области усилили патрульные посты на пунктах пропуска с ЛДНР. Информацию донесли также до глав администраций приграничных территорий.

Телеканал CNN в феврале сообщал об отряде «Шторм», сформированном Министерством обороны РФ для войны с Украиной. По данным журналистов, подразделение было прикреплено к вооруженным силам самопровозглашенной ЛНР и состояло из заключенных, набранных ведомством в российских тюрьмах.

В конце апреля проект Gulagu.net выложил видеообращение участника отряда «Шторм Z» Степана Алейника, завербованного Минобороны в ИК-25 в Сыктывкаре. Военнослужащий заявил, что их бросили в селе Водяное в ДНР «без какой-либо поддержки от армии» и «отправляют на убой, как пушечное мясо», а в случае отказа «угрожают расстрелом». «Выплаты нам никакие не производятся, нас просто кинули умирать. Мы сидим под обстрелами уже месяц. <…> Из группы в 60 человек остались 23», — отметил Алейник и попросил о помощи президента России.

До этого бойцы отряда «Шторм» выкладывали обращение к Владимиру Путину в марте. Они также рассказывали о тяжелой ситуации в селе Водяное, жалуясь на поборы, заградотряды, платный госпиталь и потерю более 300 человек.

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