На российском ТВ открыто предложили свергнуть Путина 6 27.05.2023, 10:08

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Борис Надеждин

Заявление прозвучало в прямом эфире федерального канала.

На федеральном канале РФ открыто призвали отправить диктатора Владимира Путина в отставку, чтобы наладить отношения с Европой, передает УНИАН.

Фрагмент эфира появился в сети. Во время одной из пропагандистских программ эксперт Борис Надеждин заявил, что Европа не будет дружить с путинской Россией. Для того, чтобы наладить отношения, необходимо сменить президента.

«При нынешнем политическом режиме нам не «светит» вернуться в Европу. Надо сменить руководство страны, которое прекратит эту историю и выстроит нормальные взаимоотношения с европейскими странами, и все станет на свои места. В следующем году выборы президента - надо выбрать кого-то другого, и все», - сказал Надеждин под попытку ведущих заткнуть ему рот.

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