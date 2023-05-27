В Беларусь прибыл эшелон с военными и техникой РФ из Волновахи

В Беларусь прибыл эшелон с военными и техникой РФ из Волновахи4
- 27.05.2023, 10:19
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Состав заметили на станции Заслоново в Витебской области.
Мониторинговый проект «Беларускi Гаюн» опубликовал хронику военной активности на территории Беларуси за последние сутки.
Авиаактивность
Авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи» и «Лида». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ.
Железнодорожная активность
На станция Поречье происходило формирование эшелона с техникой 52-го отдельного танкового батальона 6-й омбр. ВС РБ. Ранее подразделение привлекалось к выполнению задач в рамках проверки боевой готовности.
22 мая на станцию Заслоново (Лепельсикй район, РБ) со станции Волноваха (Донецкая область, Украина) прибыл эшелон ВС РФ. Количество техники уточняется.