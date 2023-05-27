В нескольких километрах от границы с Беларусью дроны-камикадзе взорвали админздание «Транснефти»7
- 27.05.2023, 10:49
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Беспилотники атаковали станцию в Псковской области РФ.
В нескольких километрах от границы с Беларусью дроны-камикадзе взорвали административное здание российского нефтепровода.
Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.
Об этом сообщает российское издание «База».
По предварительным данным атака произошла в ночь на 27 мая около половины пятого утра. Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции вблизи деревни Литвиново. После этого произошли два взрыва.
В результате атаки повреждены фасады и остекления трех административных зданий. Пострадавших нет.
«Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Подробности позже», — сообщил губернатор Псковской области.