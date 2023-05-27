«Невероятный прилет»: под Бердянском разгромлены базы с большим количеством военных РФ 2 27.05.2023, 11:36

3,750

Место, где раздавались взрывы, окутал дым.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 27 мая раздавались взрывы. Местные жители сообщают о попадании по базе отдыха «Химик», где размещалось большое количество российских захватчиков.

Над местом «бавовны» наблюдается вражеская авиация. Об этом пишет Telegram-канал «Бердянск сегодня».

По данным паблика, утро 27 мая во временно оккупированном Бердянске началось с «бавовны». Над местом, где раздавались взрывы, поднялся дым.

«Вокруг места прилета кружит авиация врага. Похоже, что попали по полигону», – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что попадание, скорее всего, было по месту расположения российских оккупантов.

«По информации бердянцев, скорее всего, попадание было по территории базы отдыха «Химик», где в последнее время размещалось очень много оккупантов. Находится база в селе Новопетровка», – отметили администраторы паблика.

Так, пропагандисты заявили, что в ночь на 27 мая БПЛА якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. Детали о повреждениях они не сообщают.

Обновлено

В селе Новопетровка Бердянского района сегодня «прилетело» по базам отдыха. Там размещался личный состав войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Бердянского районного совета Виктора Дудукалова в эфире телемарафона.

«Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха «Химик», «Весна» в селе Новопетровка Бердянского района, расположенном на побережье Азовского моря», - рассказал Дудукалов.

По его словам, там находился личный состав оккупантов.

«И я думаю, что за последние такие несколько «акций» оккупантов умерших можно считать там уже не десятками, а сотнями», - добавил заместитель главы Бердянского райсовета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».