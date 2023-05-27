Беспилотники атаковали станцию нефтепровода «Дружба» под Тверью

Беспилотники атаковали станцию нефтепровода «Дружба» под Тверью3
- 27.05.2023, 12:45
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Вторую за день.
В РФ 27 мая заявили об очередной атаке беспилотников. На этот раз под прицелом БпЛА оказалась нефтеперерабатывающая станция в Тверской области, она обслуживает нефтепровод «Дружба».
Вследствие атаки повреждено здание маслоцеха, вспыхнул пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
По данным пабликов, атака произошла в ночь на 27 мая. Для нее использовались два беспилотника.
«Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет», – отмечено в сообщении.
Ранее стало известно, что этой же ночью была атакована и нефтеперекачивающая станция «Транснефти» в Псковской области. Местные власти заявили, что в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Там, уверяют россияне, также прилетели два БпЛА.