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Беспилотники атаковали станцию нефтепровода «Дружба» под Тверью

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  • 27.05.2023, 12:45
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Беспилотники атаковали станцию нефтепровода «Дружба» под Тверью

Вторую за день.

В РФ 27 мая заявили об очередной атаке беспилотников. На этот раз под прицелом БпЛА оказалась нефтеперерабатывающая станция в Тверской области, она обслуживает нефтепровод «Дружба».

Вследствие атаки повреждено здание маслоцеха, вспыхнул пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, атака произошла в ночь на 27 мая. Для нее использовались два беспилотника.

«Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод «Дружба». Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса — он упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет», – отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что этой же ночью была атакована и нефтеперекачивающая станция «Транснефти» в Псковской области. Местные власти заявили, что в результате взрыва было повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Там, уверяют россияне, также прилетели два БпЛА.

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