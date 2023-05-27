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В Минске военные перекрыли улицу и установили блокпост

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  • 27.05.2023, 13:22
В Минске военные перекрыли улицу и установили блокпост

Что происходит?

В Минске посреди дороги установили блокпост: бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи.

Фотографии телеграм-каналу «Хартия 97%» прислал читатель. На них также можно заметить полевой лагерь – палатку накрыли маскировочной сеткой.

Tochka.by пишет, что в микрорайоне Лошица проходит тренировка войск территориальной обороны. Продлится она еще примерно неделю.

«За заграждением ходят люди в военной форме. Военные перекрыли улицу Владислава Сырокомли», – отмечает издание.

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