В Минске военные перекрыли улицу и установили блокпост

В Минске военные перекрыли улицу и установили блокпост1
- 27.05.2023, 13:22
Что происходит?
В Минске посреди дороги установили блокпост: бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи.
Фотографии телеграм-каналу «Хартия 97%» прислал читатель. На них также можно заметить полевой лагерь – палатку накрыли маскировочной сеткой.
Tochka.by пишет, что в микрорайоне Лошица проходит тренировка войск территориальной обороны. Продлится она еще примерно неделю.
«За заграждением ходят люди в военной форме. Военные перекрыли улицу Владислава Сырокомли», – отмечает издание.