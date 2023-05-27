Охранника «Евроопта» задержали за плохие отзывы о товарах из Беларуси 2 27.05.2023, 16:11

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Его арестовали прямо на рабочем месте.

Охранника «Евроопта» в Волковыске задержали за плохие отзывы о товарах из Беларуси и РФ. Его арестовали прямо на рабочем месте.

В снятом после задержания видео он сказал, что задержан за распространение экстремистских материалов. А также — за «негативные отзывы» о российских военных в Украине и «негативные отзывы» на российские и белорусские товары. По словам силовиков, охранник записывал видео и голосовые сообщения, в которых оскорблял руководство магазина.

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