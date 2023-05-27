Ученые рассказали, чем пахла Римская империя 27.05.2023, 16:33

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Исследователи впервые определили состав римских духов.

Ученые проанализировали остатки ароматизированной мази из небольшого сосуда с мазью в Кармоне, Севилья, Испания, пишет «Хайтек».

Две тысячи лет назад в римском городе Кармо (сегодняшняя Кармона), в провинции Севилья, кто-то поместил сосуд с мазью в погребальную урну. Двадцать веков спустя исследовательская группа FQM346 из Университета Кордовы под руководством профессора органической химии Хосе Рафаэля Руиса Арребола химически описали компоненты духов, датируемых I веком нашей эры. Так ученые позволили миру «почувствовать запах» павшей Римской империи.

Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage.

Остатки духов, обнаруженные в 2019 году во время археологических раскопок в мавзолее, найденном при строительстве дома на улице Севилья, сохранились, затвердев, внутри вырезанного из кварца сосуда, который был идеально запечатан. По словам ученых, это была коллективная гробница. Возможно, она принадлежала богатой семье, в которой, помимо многочисленных предметов, связанных с похоронными ритуалами (приношения и приданое), были погребальные урны шести взрослых людей — трех женщин и трех мужчин.

В одну из урн, сделанную из стекла, поверх кремированных скелетных останков умершей (в данном случае, женщины 30-40 лет) кто-то положил тканевый мешок (ее остатки тоже сохранились). В нем находились три янтарные бусины и маленькая фляжка из горного хрусталя (гиалинового кварца), вырезанная в форме амфоры. В ней была мазь.

Раньше парфюмерные контейнеры изготавливали из выдувного стекла. Ученые редко находят экземпляры из этого материала. Их характеристики, сложная резьба и твердость сделали их очень ценными и чрезвычайно дорогими. Помимо уникальности сосуда, исследователей впечатлило, что он был идеально запечатан, а внутри сохранились твердые остатки духов.

Руис Арребола подчеркивает, что использование доломита (разновидность углерода) в качестве пробки и битума для его герметизации, стало ключом к великолепной сохранности изделия и его содержимого.

Чтобы установить, из чего сделаны духи, ученые использовали различные методы, в частности, рентгеновскую дифракцию и газовую хроматографию в сочетании с масс-спектрометрией. По словам ученых, анализы показали, что маленькая цилиндрическая пробка была сделана из доломита (известняка), а для ее идеальной посадки и герметичности использовался битум.

Что касается духов, исследователи идентифицировали два компонента: основу, которая сохраняла ароматы, и саму эссенцию. В данном случае, основой было растительное масло, возможно, оливковое, хотя ученые не уверены наверняка.

Согласно результатам химических анализов, проведенных Университетом Кордовы, в Риме пахло пачули, эфирным маслом, полученным из растения индийского происхождения Pogostemon cablin, широко используемого в современной парфюмерии и о применении которого во времена Римской империи ранее не сообщалось. Монументальные характеристики гробницы, в которой нашли сосуд, и, прежде всего, материал, из которого его сделали, позволяют предположить, что это был очень ценный продукт.

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