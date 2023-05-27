Польская полиция нашла нападавших на политика Вячеслава Сивчика 27.05.2023, 17:01

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Украденный смартфон ему вернули.

Полиция нашла тех, кто в предместье Варшавы напал на лидера движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика. Украденный смартфон ему вернули. В комментарии «Белсату» политик сказал, что претензий к преступникам не имеет.

Злоумышленников задержали вчера вечером, сообщил лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Сегодня с утра он был в полицейском отделе и оформлял возврат имущества:

«Дело полиции было – вернуть мое имущество, которое у меня незаконно забрали. Такое заявление я и написал. Они мне вернули мой телефон, подарок на 60-летний юбилей».

Сивчик отметил, что претензий к нападавшим не имеет. Говорит, это была «местная гопота».

«Наверное, этих людей увезли в суд. У меня никаких претензий к ним нет, кроме того, что они отобрали у меня аппарат. Ну, газом залили – извините, в Беларуси и в Украине мне доставалось, знаете… Разница в том, что обычно в Беларуси этим занимались сами «представители закона», а тут, наверное, какая-то местная гопота, которую поймала полиция», – сказал политик.

Он заявил о готовности прийти в суд и дать показания, если вызовут:

«Когда полиция доведет дело до юридического окончания, то меня вызовут в суд, чтобы я подтвердил, что у меня был изъят телефон, и полиция мне его вернула. Конечно, такие показания я дам».

Происшествие случилось вечером 24 мая. На Сивчика напали трое неизвестных, которые ждали его у дома в предместье Варшавы. У политика забрали телефон, распылив в лицо газовый баллончик.

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