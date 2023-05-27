Белорусский врач рассказала, сколько должен спать пенсионер ради сохранения здоровья 27.05.2023, 17:47

Специалист дала важные рекомендации.

Психотерапевт Ольга Власова рассказала, сколько необходимо спать пожилому человеку для здоровья.

Специалисты поясняют, что нарушение сна всегда является проблемой. А если нарушения хронические, то это может привести к непоправимым последствиям. Также не соответствует действительности и расхожее мнение, что в пожилом возрасте достаточно спать пару часов в сутки.

Действительно, по словам сомнолога, у пожилых часто возникает бессонница и изменяется продолжительность сна. Однако несмотря на небольшое снижение потребности во сне, нельзя полагать, что с приходом пенсионного возраста человек совсем не нуждается во сне.

- Пожилые тоже должны спать достаточное количество, 6-7 часов в сутки как минимум, - подчеркнула специалист.

В противном случае из-за недосыпания может возрасти риск деменции.

Доктор Власова заметила, что во сне в мозгу увеличивается расстояние между нейронами, это происходит из-за оттока токсинов, накопленных за день.

- Если человек не досыпает, то не происходит «отмывка» мозга от этих токсинов и они накапливаются. В таком случае риски заболеть болезнью Альцгеймера повышаются на 15-20%, - заключила сомнолог.

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