Белорусский врач рассказала, сколько должен спать пенсионер ради сохранения здоровья
- 27.05.2023, 17:47
Специалист дала важные рекомендации.
Психотерапевт Ольга Власова рассказала, сколько необходимо спать пожилому человеку для здоровья.
Специалисты поясняют, что нарушение сна всегда является проблемой. А если нарушения хронические, то это может привести к непоправимым последствиям. Также не соответствует действительности и расхожее мнение, что в пожилом возрасте достаточно спать пару часов в сутки.
Действительно, по словам сомнолога, у пожилых часто возникает бессонница и изменяется продолжительность сна. Однако несмотря на небольшое снижение потребности во сне, нельзя полагать, что с приходом пенсионного возраста человек совсем не нуждается во сне.
- Пожилые тоже должны спать достаточное количество, 6-7 часов в сутки как минимум, - подчеркнула специалист.
В противном случае из-за недосыпания может возрасти риск деменции.
Доктор Власова заметила, что во сне в мозгу увеличивается расстояние между нейронами, это происходит из-за оттока токсинов, накопленных за день.
- Если человек не досыпает, то не происходит «отмывка» мозга от этих токсинов и они накапливаются. В таком случае риски заболеть болезнью Альцгеймера повышаются на 15-20%, - заключила сомнолог.