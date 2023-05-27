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Белорусский врач рассказала, сколько должен спать пенсионер ради сохранения здоровья

  • 27.05.2023, 17:47
Белорусский врач рассказала, сколько должен спать пенсионер ради сохранения здоровья

Специалист дала важные рекомендации.

Психотерапевт Ольга Власова рассказала, сколько необходимо спать пожилому человеку для здоровья.

Специалисты поясняют, что нарушение сна всегда является проблемой. А если нарушения хронические, то это может привести к непоправимым последствиям. Также не соответствует действительности и расхожее мнение, что в пожилом возрасте достаточно спать пару часов в сутки.

Действительно, по словам сомнолога, у пожилых часто возникает бессонница и изменяется продолжительность сна. Однако несмотря на небольшое снижение потребности во сне, нельзя полагать, что с приходом пенсионного возраста человек совсем не нуждается во сне.

- Пожилые тоже должны спать достаточное количество, 6-7 часов в сутки как минимум, - подчеркнула специалист.

В противном случае из-за недосыпания может возрасти риск деменции.

Доктор Власова заметила, что во сне в мозгу увеличивается расстояние между нейронами, это происходит из-за оттока токсинов, накопленных за день.

- Если человек не досыпает, то не происходит «отмывка» мозга от этих токсинов и они накапливаются. В таком случае риски заболеть болезнью Альцгеймера повышаются на 15-20%, - заключила сомнолог.

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