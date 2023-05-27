Беларусь стремительно теряет предпринимателей 2 27.05.2023, 18:05

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Есть и другая тенденция по ИП.

В Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей. На 1 мая в целом по стране их было 257 770, сообщает провластный Белстат. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее. При этом их число сократилось во всех областях, а также в Минске. В столице — заметнее всего, пишет zerkalo.io.

В Минске заметнее всего сократилось число индивидуальных предпринимателей — на 7,1%. В столице на начало мая этого года их насчитывалось чуть больше чем 73,3 тыс.

Число ИП также сократилось и во всех областях. К примеру, в Брестской области их стало меньше на 6,1%, а в Витебской — на 6%.

Если смотреть ситуацию с числом ИП по сферам деятельности, то их за последний год стало меньше во всех отраслях. Заметнее всего их количество снизилось в сфере «информация и связь» — на 13,5%, в строительстве падение было на уровне 7,8%, в промышленности — 4,6%, а в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов — 2,6%.

Тем временем предприниматели продолжают уступать рынок торговым сетям. Так, в январе — апреле на ИП приходилось 5,9% розничного товарооборота. Годом ранее этот показатель был на уровне 6,8%.

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