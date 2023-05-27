Цепкало: Лукашенко в срочном порядке доставили в больницу Москвы 31 27.05.2023, 18:17

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Врачи оценивают его состояние, как критическое.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик Валерий Цепкало:

- По имеющийся у нас информации, требующей дополнительного подтверждения, Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где в настоящий момент и находится.

На возвращение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко было признано не транспортабельным.

Организованные мероприятия по спасению белорусского диктатора имели целью отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении.

Не имеет значения, вернется ли он в рабочее состояние или нет, врачи предупреждают о возможном повторении рецидивов.

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