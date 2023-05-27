Бои за Бахмут: в городе идут артиллерийские дуэли 27.05.2023, 18:30

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Преимущество на стороне ВСУ.

В районе Бахмута последние несколько дней отмечается снижение атак со стороны российских оккупационных войск (РОВ). Однако, следует понимать несколько очень важных вещей, пишет в своем телеграм-канале известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Во-первых, речь идёт о штурмовых действиях живой силы РОВ, но не огневого воздействия.

Артиллерия оккупантов как работала, достаточно интенсивно, так и продолжает работать. Хотя, есть небольшой нюанс. Возвращение СОУ под свой контроль ряда господствующих высот позволило уменьшить эффективность российской артиллерии и увеличить зону воздействия по позициям оккупантов.

Поэтому в районе Бахмута и в самом городе больше актуален сейчас формат артиллерийских дуэлей и, по вполне объективным причинам, преимущество сейчас именно у ВСУ в этом вопросе, нежели у РОВ. Городские же бои сейчас и вправду снизили свою интенсивность, что тоже логично.

В Бахмуте СОУ контролируют небольшой участок на юго-западе, а именно, треугольник по улице Чайковского-Корсунского, упирающийся в останки «самолётика», что является входными воротами в город с трассы 0504. РОВ как не могли, так и не могут взять его под контроль, а вот СОУ.

СОУ совершают порою довольно-таки дерзкие вылазки в межкварталье Чайковского и Корсунского, особенно по Ивана Ивкина в направлении Константиновской и Сельскохозяйственной. На Геологов у оккупантов тоже не всё «стабильно». Есть ещё ряд интересных направлений, но о них пока рано говорить.

Что же до «поля» то там картина схожая. РОВ стагнируют, СОУ активничают. Весьма воодушевляющее было продвижение в районе Орехово-Васильевки, что подтверждает мысль о двух направлениях к Берховке - не только по южному урезу водохранилища.

Это так же говорит и о том, что командование РОВ так и не смогло решить вопрос с ресурсом для удержания флангов. Между тем, Пригожин выводит часть своих наемников и их отсутствие пытаются заткнуть 31 ОДШБр , помнящей как её уничтожали в Гостомеле, и луганскими «мобиками».

Вот оно решение любой сложной ситуации - луганские и донецкие «мобики»! Затыкай любую дырку луганскими или донецкими. Эффективности от таких финтов, конечно, минимум, но видимость заполненности какого-то участка всё же создаётся.

Собственно, из этого и можно сделать ряд выводов.

Например, о том, что снижение атак со стороны РОВ обусловлено тем, что они сейчас больше находятся в обороне, а атакуют именно СОУ. Кроме того, Бахмут на 100% не захвачен и продолжает болезненно трепать ресурс оккупантов. А ведь это ещё даже не кульминация.

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