Под Бахмутом беспилотник-камикадзе «Пегас» обезвредил российский «Град» 27.05.2023, 19:19

Эти дроны изготовлены в рамках украинской программы «Армия дронов».

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как дроны-камикадзе «Пегас» обезвредили РСЗО армии РФ под Бахмутом. Дроны изготовлен в рамках украинской программы «Армия дронов».

Точные координаты места, где произошла атака украинских дронов на военную технику армии РФ, не известны.

Федоров описал, как именно проходила спецоперация по обезвреживанию российского «Града». Сначала РСЗО российской армии отстрелялась по украинским позициям и направилась в укрытие. После этого ее догнал первый беспилотник-камикадзе «Пегас» – он повредил колеса и ходовую. Кроме того, когда устройство подлетало, были видны две фигурки экипажа - они также могли попасть под удар.

Работу завершил второй беспилотник – нанес следующий удар. После этого РСЗО полностью обезвредили.

Украинский министр отметил, что во время проведения спецоперации бойцы ВСУ использовали дрон-камикадзе «Пегас», изготовленный в рамках программы «Армия дронов».

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