РФ провалила наступление вблизи Хромового: что происходит на фронте в Украине 27.05.2023, 19:35

Силы обороны Украины в течение суток отбили более десяти атак россиян.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей Украины. В течение этих суток подразделения сил обороны Украины отбили 13 вражеских атак. Об этом сообщает в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по оперативной ситуации с российским вторжением.

Так, на Бахмутском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Хромового. На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 7 атак противника в районе города Марьинка.

На Лиманском направлении в течение суток РФ наступательных действий не проводила.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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