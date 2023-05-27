РФ провалила наступление вблизи Хромового: что происходит на фронте в Украине
- 27.05.2023, 19:35
Силы обороны Украины в течение суток отбили более десяти атак россиян.
Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей Украины. В течение этих суток подразделения сил обороны Украины отбили 13 вражеских атак. Об этом сообщает в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по оперативной ситуации с российским вторжением.
Так, на Бахмутском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Хромового. На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имели.
На Марьинском направлении украинские защитники отбили 7 атак противника в районе города Марьинка.
На Лиманском направлении в течение суток РФ наступательных действий не проводила.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.