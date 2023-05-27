В оккупированном Мариуполе гремят взрывы по всему городу
- 27.05.2023, 19:48
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Зафиксирован дым в районе железной дороги.
Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы по всему городу. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на очевидцев.
«Жители наблюдают дым в направлении железной дороги. Предварительно отработало враждебное ПВО со стороны Никольского», — говорится в сообщении.
Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов, один из которых мог быть работой вражеской системы ПВО.
Также он показал фото обломков, найденных в поселке Сартана, после работы российской ПВО.