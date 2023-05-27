20 российских солдат сбежали на КАМАЗе с боевых позиций в Украине 27.05.2023, 20:07

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В российских войсках фиксируются новые случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.

Два десятка новоприбывших на боевые позиции в Украине оккупантов скрылись в неизвестном направлении на похищенном КАМАЗе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по оперативной ситуации с российским вторжением.

«В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая, около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КАМАЗ и выбыли в неизвестном направлении», - информирует Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в настоящее время место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

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