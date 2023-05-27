Может бить по бункерам: что известно о ракете Taurus, которую Украина запросила у Германии 27.05.2023, 22:02

Снаряд может пробить несколько метров железобетона.

Крылатые ракеты Taurus, которые Украина официально запросила у Германии, может бить по вражеским целям до 500 км. При этом их скорость достигает от 800 до 900 км /ч, рассказывает BILD (перевод - «Униан»).

Taurus подходит для атаки на бункеры, аэродромы, мосты и пути снабжения. При этом атаковать этим оружием можно не сам бункер, а отдельные комнаты.

Taurus - характеристики ракеты

Taurus может нести 480 килограммов взрывчатки и имеет двухметровую остроконечную часть из специальной стали, которая пробивает бетонные стены метровой толщины, а взрыв происходит на запрограммированном этаже.

Сообщается, что снаряд может пробить «несколько метров железобетона».

По словам депутата немецкой оппозиционной партии «Христианско-Демократический Союз» Родериха Кизеветтера, такие ракеты позволили бы нанести удар по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Отметим, что накануне в ГУР Украины подтвердили, что первым в списке на ликвидацию у украинской разведки находится президент Российской Федерации Путин. Хотя в приоритете – командиры подразделений, которые приказывают своим людям атаковать.

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