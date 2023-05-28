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Ученого Андрея Баханова задержали прямо в Академии наук Беларуси

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  • 28.05.2023, 8:14
  • 12,502
Ученого Андрея Баханова задержали прямо в Академии наук Беларуси

Сотрудники милиции приехали в Институт социологии.

Ученого Андрея Баханова задержали 24 мая прямо на рабочем месте, сообщает MAYDAY.TEAM. Известно об этом стало только вечером в субботу, 27 мая.

Как удалось узнать правозащитникам, сотрудники милиции приехали в Институт социологии НАН Беларуси в Минске и увезли мужчину. На каком основании он задержан, неизвестно.

Андрей Баханов — магистр социологии, научный сотрудник отдела социальной теории и методологии. В 2020 году, во время волны увольнений сотрудников институтов Академии наук, он подписывал открытое письмо ученых против репрессий. Летом 2021 года Баханова задерживали в рамках административного дела.

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