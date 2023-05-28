Ученого Андрея Баханова задержали прямо в Академии наук Беларуси

Ученого Андрея Баханова задержали прямо в Академии наук Беларуси6
- 28.05.2023, 8:14
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Сотрудники милиции приехали в Институт социологии.
Ученого Андрея Баханова задержали 24 мая прямо на рабочем месте, сообщает MAYDAY.TEAM. Известно об этом стало только вечером в субботу, 27 мая.
Как удалось узнать правозащитникам, сотрудники милиции приехали в Институт социологии НАН Беларуси в Минске и увезли мужчину. На каком основании он задержан, неизвестно.
Андрей Баханов — магистр социологии, научный сотрудник отдела социальной теории и методологии. В 2020 году, во время волны увольнений сотрудников институтов Академии наук, он подписывал открытое письмо ученых против репрессий. Летом 2021 года Баханова задерживали в рамках административного дела.