Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ 1 28.05.2023, 8:46

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Загоревшийся НЗП снабжал топливом Черноморский флот России.

В то время, как российские оккупанты атаковали украинскую столицу десятками беспилотников, на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РФ было «неспокойно».

Как сообщает российский Telegram-канал «База», около 2 часов ночи на предприятие был совершен «налет БПЛА». По информации канала, в результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

«Все аппараты были нейтрализованы, в результате падения обломков на территории завода возникло задымление, однако оно было оперативно ликвидировано сотрудниками НПЗ. Инфраструктура предприятия не повреждена, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

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