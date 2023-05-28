В Турции стартовал второй тур выборов президента 3 28.05.2023, 9:20

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Каковы расклады?

В Турции стартовал второй тур президентских выборов. Сегодняшнее голосование покажет, продлит ли Реджеп Тайип Эрдоган свое многолетнее правление, или его сменит оппозиционер Кемаль Кылычароглу.

РБК-Украина приводит расклады перед вторым туром выборов в Турции.

Избирательные участки в Турции открылись в 08:00 по местному времени (08:00 по Минску). Голосование продлится до 17:00. Согласно распоряжению Высшей избирательной комиссии, до 18:00 запрещено делать прогнозы, комментировать выборы и подводить какие-либо итоги.

Первые результаты начнут публиковать после 18:00.

Примечательно, что в день выборов действует целый ряд запретов. Например, с 06:00 до 24:00 запрещена продажа спиртных напитков. Также в населенных пунктах могут носить оружие только представители сил безопасности и порядка.

Все развлекательные заведения, такие как дневные кафе, кофейни и интернет-кафе будут закрыты. Свадьбы разрешается проводить после 18:00.

Кто претендует на пост президента

На очередной срок идет действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. При власти в разных ролях он находится уже 20 лет. Нынешние выборы называют историческими, поскольку ему противостоит оппонент с реально большой поддержкой. Собственно, по этой причине Эрдоган не выиграл в первом туре.

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу объединил вокруг себя оппозиционные силы и электорат, недовольный правящим режимом. Его называют ветераном турецкой политики, хотя до этого он ни разу не баллотировался в президенты.

Как прошел первый тур

Кроме Эрдогана и Кылычдароглу, в первом туре 14 мая участвовали кандидат от партийного блока «Альянс АТА», националист Синан Оган и лидер Партии Отчизны Мухаррем Индже. Но последний снялся с выборов, поэтому его участие было номинальным.

Первый тур завершился с таким результатом:

Эрдоган - 49,52%

Кылычдароглу - 44,88%

Оган - 5,17%

Индже - 0,43%

Результаты первого тура

Расклады перед вторым туром

Занявший третье место Синан Оган выступил в поддержку действующего президента. С учетом того, что в первом туре Эрдогану для победы не хватило менее 1%, это существенно повышает шансы во втором.

Тем временем обычно спокойный и миролюбивый Кылычдароглу решил сменить стратегию в поисках голосов националистов. В частности, он пообещал выслать из Турции всех беженцев. Аналитики полагают, что такая риторика может отпугнуть прогрессивных избирателей и курдов, которые во многом обеспечили ему высокий результат 14 мая.

Свежие опросы прогнозируют победу Эрдогана. По данным социологического центра Özdemir Araştırma, его готовы поддержать 54,12% избирателей, оппонента - 45,88%.

Данные опроса Özdemir Araştırma

Опрос Areda Survey показывает 52,4% против 47,6% в пользу действующего главы государства.

Данные опроса Areda Survey

Отметим, перед первым туром большинство опросов прогнозировали Кылычдыроглу победу или как минимум лидерство, однако в итоге Эрдоган обошел его почти на 5%.

С чем кандидаты идут на выборы

Оба кандидата в избирательной кампании сосредоточились на двух темах - экономика и восстановлении провинций, пострадавших от землетрясений в феврале 2023-го.

Что касается экономики, то здесь ситуация особо острая. Уровень инфляции превышает 50%, стремительно дорожают недвижимость, продукты питания и услуги в сфере здравоохранения, и многие называют это результатом провальной политики Эрдогана.

Фото: GettyImages

Эрдоган

Действующий президент упрямо настаивает на своей так называемой «эрдоганомики». Эта политика заключается в понижении ключевой ставки Центробанка в условиях роста инфляции, что противоречит законам экономики.

Эрдоган также обещает построить 650 тысяч квартир для пострадавших от землетрясений, обеспечить турков бесплатным газом в течении года, а перед самими выборами поднял зарплаты чиновникам на 45%.

Во внешней политике он продвигает развитие связей со всеми странами в регионе, говорит о важной роли Турции в мировой продовольственной безопасности, а также делает акцент на «особых отношениях» с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, именно благодаря этому Анкара остается посредником между Киевом и Москвой, обеспечивая работу черноморского коридора для вывоза украинского зерна. Отметим, зерновая сделка была продлена как раз после первого тура, что дало ему повод заявить об очередном внешнеполитическом успехе.

Кылычдароглу

Лидер объединенной оппозиции предлагает другой подход в преодолении экономического кризиса. Во главу он ставит развитие производства товаров с высокой добавленной стоимостью, которое обеспечит рост доходов в частном секторе. Для этого он обещает сформировать 9 особых экономических зон.

Кроме того, глава РНП обещает бороться за права и свободы, избавить Турцию от коррупции и кумовства, ограничить президентские полномочия и вернуть парламентскую форму правления.

Во внешней политике Кылычдароглу выступает за сближение с Европейским союзом и НАТО, а также подвергает критике «особые отношения» Эрдогана с Путиным.

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