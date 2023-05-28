Reuters: Путин запаниковал из-за ситуации в Белгородской области 6 28.05.2023, 9:52

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И приказал немедленно усилить охрану границ РФ.

Президент России Владимир Путин приказал пограничникам и ФСБ усилить охрану границ.

В своем обращении к этим структурам диктатор Путин подчеркнул, что их задача состоит в том, чтобы «надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий». Кроме этого, он поручил обеспечить быстрое движение военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины, об этом сообщает Reuters.

Курская и Белгородская области России, граничащие с Украиной, чаще всего становятся объектами атак, наносящих ущерб энергетической, железнодорожной и военной инфраструктуре. Причем местные чиновники обвиняют Украину, якобы в атаках на эти области.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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