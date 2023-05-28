Телеграм-каналы: Лукашенко попал в экстренное отделение больницы в Москве 30 28.05.2023, 10:09

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Диктатору была необходима неотложная медицинская помощь.

В телеграм-каналах появились новые подробности срочной госпитализации Лукашенко в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Диктатора поместили в экстренное отделение клиники.

«В ЦКБ Лукашенко попал в экстренное отделение, а значит ему была необходима неотложная медицинская помощь», — сообщает белоруска Bella Fox со ссылкой на источники в ЦКБ Москвы.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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