закрыть
28 мая 2023, воскресенье, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Телеграм-каналы: Лукашенко попал в экстренное отделение больницы в Москве

30
  • 28.05.2023, 10:09
  • 27,064
Телеграм-каналы: Лукашенко попал в экстренное отделение больницы в Москве

Диктатору была необходима неотложная медицинская помощь.

В телеграм-каналах появились новые подробности срочной госпитализации Лукашенко в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы.

Диктатора поместили в экстренное отделение клиники.

«В ЦКБ Лукашенко попал в экстренное отделение, а значит ему была необходима неотложная медицинская помощь», — сообщает белоруска Bella Fox со ссылкой на источники в ЦКБ Москвы.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип