Пропагандисты заявили о задержании подрядчика сербских друзей Лукашенко 2 28.05.2023, 11:13

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Евгений Жуковский

Еще недавно бизнесмен строил «Минск-Мир» и получал награды от православной церкви.

В выпуске пропагандистской передачи «Тайные пружины политики» Азаренок рассказал о задержании владельца строительной компании «Термотехстрой» Евгения Жуковского. По какой статье задержан предприниматель, неизвестно. Исходя из слов Азаренка, не исключено, что причина может быть политической, пишет zerkalo.io.

Свою передачу Азаренок посвятил ненависти к зарабатывающим бизнесменам, которые в 2020-м выходили на протесты. Он привел в пример одного из заместителей директора компании «Термотехстрой» и его жену. В эфире показали их фото с акций протеста в 2020-м.

— Собственник Евгений Жуковский претендовал на должность министра строительства при Тихановской. Сейчас в местах не столь отдаленных, — сказал Азаренок и добавил, что замдиректора и его жена сейчас «бегают по учреждениям, предпринимают все усилия, чтобы своего прекрасного начальника вызволить».

— Весь коллектив дружно выводили «шпацыраваць» два года назад, — заявил пропагандист и возмутился тем фактом, что они не понесли никакой ответственности, а также тем, что компания продолжает работать.

Компания «Термотехстрой» работает подрядчиком на строительстве жилого комплекса «Минск Мир», который возводит сербская компания «Дана Астра». До этого был генподрядчиком в комплексе «Вог» на Макаенка и «Маяк Минска».

Еще недавно фирма Жуковского строила «Минск-Мир», а Союз строителей и православная церковь вручали мужчине награды. Теперь же его объявили «змагаром» и «буржуем», пишет «Наша Ніва».

Минскому бизнесмену Евгению Жуковскому 44 года. Родом он, по информации из соцсетей, из Лиды, но давно живет в Минске, где строит собственный бизнес. Он директор строительной компании «Термотехстрой» и, по белорусским меркам, крупный бизнесмен.

Компания существует более 14 лет. За это время она наладила стабильное сотрудничество с Dana Holdings, компанией с сербскими корнями, которая строила «Дана Молл» и ряд жилищных комплексов в Минске, а теперь, как и ее основатели, братья Каричи, включена в санкционные списки ЕС. Компания Жуковского до сих пор считается подрядчиком комплекса «Минск-Мир» и была генеральным подрядчиком комплекса «Вог» на Макаенка и «Маяка Минска».

В 2017-м Евгений Жуковский получил награду от Союза строителей — нагрудный знак «За заслуги в строительстве». Это высшая награда, которую выдают «за образцовую работу и высокий личный вклад в развитие строительной отрасли».

А в сентябре 2020-го бизнесмена отметила Православная церковь. В день освящения храма Воздвижения Креста Господня в Минске его наградили медалью ордена святителя Кирилла Туровского. Обычно ее дают за пожертвования на церковь.

Также у мужчины есть жена и маленький ребенок.

Жуковский задержан и сейчас находится за решеткой, что стало известно после передачи «Пружины политики», которую ведет скандальный пропагандист Азаренок. Статья неизвестна, как до конца не известно и то, есть ли среди обвинений политические статьи, но преследование с большой вероятностью политическое.

Дело в том, что работники «Термотехстроя» поддержали народ Беларуси в 2020-м и выходили на забастовку. Азаренок несколько раз в своей передаче называет бизнесмена «буржуем» и «змагаром».

Александр Бей

Также в сюжете рассказывают об одном из руководителей «Термотехстроя», 46-летнем Александре Бее. Мужчина родом из Островца, но долгое время жил в Калининграде и много лет владеет бизнесом в сфере туризма и недвижимости. Азаренок обвиняет его в участии в протестах в 2020 году на рабочем месте (в забастовке вместе со строителями). Судя по соцсетям, Александр Бей не задержан.

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