ВСУ прорвали южный фланг россиян и продвинулись вперед под Бахмутом 2 28.05.2023, 12:40

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Российские войска отброшены в районе Клещеевки.

Силы обороны Украины продвинулись еще на полкилометра вперед на юге от Бахмута. Окружение оккупационной группировки ВС РФ в Бахмуте продолжается. Силы обороны Украины продвинулись на одном из флангов еще на полкилометра, передают украинские СМИ.

Об этом первым с места событий сообщил в Telegram воин ВСУ, который пишет под ником «Бахмутский Демон».

«Южнее минимум 500 метров (продвижение вперед - ред.). Почему занижают постоянно официально, мне неизвестно», - сообщил военный.

Позже информацию подтвердил еще воин под позывным Осман из 24-й штурмового батальона «Айдар», который как раз ведет контрнаступление на флангах Бахмута. По его данным, продвижение ВСУ происходит в районе населенного пункта Клещеевка.

«Наши десантники сегодня заняли российскую лесополосу и продвинулись немного более 500 метров в направлении Клещеевки», - сообщил военнослужащий в Telegram.

Российский контингент в Бахмуте находится под угрозой окружения. На этом фоне показательно бегство из города ЧВК «Вагнер». Боевиков спешно выводят без техники и несмотря на недовольство Минобороны РФ.

Как сообщал сайт, ВСУ заняли укрепленный плацдарм за Бахмутом и «отрезают» россиян. Вся российская группировка оказалась в оперативном окружении.

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