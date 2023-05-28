В Индии чиновник осушил водохранилище, чтобы найти свой телефон 8 28.05.2023, 13:22

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Перед этим местные жители два дня ныряли в воду, пытаясь достать гаджет.

В Индийском штате Чхаттисгарх чиновник Раджеш Вишвас отдыхал на водохранилище Паралкот на плотине Херкатта, делал селфи и уронил телефон. Достать устройство сначала в течение двух дней пытались местные жители, а потом Вишвас решил выкачать оттуда воду, пишет издание The Indian Express.

32-летний Раджеш Вишвас — сотрудник правительственного отдела по продуктам питания. 21 мая он с друзьями поехал на пикник. Когда делал селфи, случайно уронил телефон в воду — глубина водохранилища около 3,5 метра.

Дальше, как он позже рассказал, местные жители, «которые хорошо умеют плавать», ныряли, чтобы найти смартфон. Так искали два дня.

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3 — The Indian Express (@IndianExpress) May 26, 2023

— Они предложили слить воду на несколько футов. Я сказал, что телефон уже испорчен, но местные жители, которые со мной в хороших отношениях, настаивали, что найдут его для меня, — изложил чиновник свою версию и добавил, что вода была «непригодна для использования».

Как передает NDTV, он привез на место два дизельных насоса. За три дня они выкачали 2,1 млн литров воды — такого объема достаточно для орошения 600 гектаров сельхозугодий. Позже к водохранилищу из-за жалоб приехал чиновник из департамента ирригации и водных ресурсов, он и остановил работу насосов.

Вивас объяснил, что позвонил ответственному сотруднику Департамента водных ресурсов и получил устное разрешение на спуск воды. После этого и арендовал насосы. Позже тот подтвердил местным журналистам, что дал разрешение сливать воду на глубину до пяти футов (примерно 1,5 метра), но было выкачано гораздо больше — около 1,8 метра.

В итоге телефон Вишваса достали из воды, но он уже неисправен. Самого чиновника сняли с должности: его действия раскритиковали другие сотрудники ведомств и СМИ.

Сообщается, что Раджеш Вишвас раньше он уже отстранялся от должности — в 2021 году за злоупотребления при распределении риса. Правда, тогда ему все простили.

Теперь же ему и чиновнику, разрешившему осушение, придется возмещать ущерб. При этом телефон, который стоил мужчине должности, — Samsung S23 ultra. Он стоил 95 000 индийских рупий — это около 1150 долларов.

#Chhattisgarh | An official was suspended for allegedly having water pumped out of a reservoir to find his mobile phone that fell into it while taking a selfie with his friends during a picnic on Sunday.



Read the full story: https://t.co/thie5hPVye pic.twitter.com/FXLDpShhfK — The Indian Express (@IndianExpress) May 27, 2023

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